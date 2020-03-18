18 марта 2020, 17:22
Происшествия

Появилась информация о том, кто и в кого стрелял в Петрозаводске

Предполагаемый убийца – известный в городе бизнесмен

Мужчина, который объявлен в розыск в связи с громким убийством сегодня в районе домов по улице Правды и Варламова, известный в городе предприниматель. Евгений Яблоков  является руководителем фирм «Застройщик» и «Инком», занимался торговлей машин, сдает в аренду недвижимость. В частности, сдает помещения на проспекте Ленина, где субарендаторы подтвердили этот факт.

Как сообщает портал «Карелия.Ньюс», ему также принадлежит здание на Лососинском шоссе, где раньше располагался центр "Фольксваген", а сейчас расположен мебельный салон. По информации издания, жертвой Яблокова предположительно стал гражданин Азербайджана, с которым у него был длительный конфликт. Проживает он как раз в одном из домов, где произошло убийство.

Напомним, стрельба произошла сегодня днем. Выстрелы были произведены из охотничьего ружья, убийца с места преступления скрылся и объявлен в розыск.

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