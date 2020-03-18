Молодой житель Карелии попал в ДТП на угнанном внедорожнике

У 60-летнего жителя Шелтозеро прямо из-под носа угнали автомобиль «Нива». Мужчина собирался в гости на машине, как ему вдруг потребовалось заскочить домой, при этом ключи он оставил в замке зажигания. Когда он вернулся, машины и след простыл.

Оперативники нашли внедорожник вблизи деревни Вехручей. «Нива» была повреждена, рассказали в МВД. Подозреваемый в угоне также вскоре был установлен.

24-летний местный житель рассказал, что шел пешком от села до деревни, когда заметил автомобиль с открытыми дверями. Тогда он сел за руль и поехал. В пути молодой человек не справился с управлением, машина перевернулся. Угонщик не пострадал, но с места ДТП ушел. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.