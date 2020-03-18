Пострадавшего на крупном пожаре в Сегеже увезла скорая

Сегодня, 18 марта, в Сегеже на улице Карельской в многоквартирном доме произошел пожар, сообщает паблик «4 отряд ФПС по Республике Карелия».

Пожарные в составе десяти человек и трех единиц спецтехники приступили к тушению в 11.47. Для тушения спасателям потребовалось чуть более получаса, однако квартира основательно выгорела.

Известно, что одного пострадавшего увезла скорая помощь.

Напомним также, что накануне в Прионежском районе сгорели три хозяйственные постройки.

Фото паблика «4 отряд ФПС по Республике Карелия».