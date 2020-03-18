Три постройки сгорели в Прионежском районе

17 марта на территории республики было зарегистрировано два пожара, оба они произошли на территории Прионежского района.

Первое тревожное сообщение о пожаре в Единую службу спасения-01 района поступило вчера, 17 марта, в 10 часов 02 минуты. Произошел пожар в бане в местечке Лучевое-2 на территории дачного кооператива «Железнодорожник». На место происшествия выехали пожарные из города Кондопога, поселка Мелиоративный и один пожарный из Петрозаводска.

Когда преодолев значительное расстояние, к месту происшествия прибыл первый пожарный, то строение бани было охвачено огнем и пламя уже перекинулось на рядом расположенные сараи. Девятерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить распространение огня. Для бесперебойной подачи воды была проложена магистральная линия с озера Падозеро расположенного в 80 метрах от места пожара.

В результате пожара огнем значительно были повреждены баня и два хозяйственных сарая. Еще одну баню расположенную на соседнем участке пожарным удалось спасти от огня. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования в бане, где произошел пожар. Сейчас по данному огненному инциденту проводится проверка.

Еще один пожар на территории района произошел около пяти часов вечера в поселке Мелиоративный, где горела сухая трава: площадь возгорания составила 200 квадратных метров.