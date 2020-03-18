Легковой автомобиль улетел в кювет на Ключевой

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием двух «легковушек» произошло в Петрозаводске вечером во вторник, 17 марта. В результате аварии одна из автомашин оказалась в кювете. Инцидент произошел у дома №15 по улице Репникова, в районе пересечения с улицей Антонова.

«Судя по видео, один из участников ДТП, выезжал на перекрёсток по левой полосе движения, предназначенной для движения в прямом направлении. Второй участник ДТП выезжал на перекрёсток также в прямом направлении, но из правой полосы движения, предназанченной для поворота направо. Двигающиеся по перекрёстку практически параллельно, с ускорением, автомобили создали аварийную ситуацию, которая, в конечном итоге, и привела к ДТП. Один автомобиль развернуло и вынесло через полосу встречного движения в левый по ходу движения кювет. Второй - отбросило вправо»,