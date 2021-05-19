19 мая 2021, 10:34
Происшествия

Суд присяжных вынесет вердикт по делу бизнесмена Евгения Яблокова

Мужчину обвиняют в убийстве на улице Правды, совершенном 18 марта 2020 года

В громком деле о стрельбе на улице Правды в Петрозаводске 18 марта 2020 года и убийстве мужчины намечается финал.

19 мая суд присяжных должен будет вынести вердикт по уголовному делу бизнесмена Евгения Яблокова, сообщает паблик «Вести-Карелия». Предпринимателя обвиняют в убийстве в центре Петрозаводска. Заседания идут третий месяц.

Напомним, предприниматель ходатайствовал, чтобы его случай рассматривался коллегией присяжных. Верховный суд принял решение по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Яблокову кроме убийства инкриминируют покушение на убийство и повреждение имущества. В момент стрельбы из охотничьего карабина обвиняемый повредил проезжавший мимо автомобиль и жилой дом. Все преступления были совершены в один день – днем 18 марта во дворе на улице Правды. Предположительно, убийству предшествовало ДТП на выезде из гаража Яблокова. В суде обвиняемый утверждал, что защищался, а потерпевшие были вооружены. (фото скриншот видео «ГТРК Карелия»)

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