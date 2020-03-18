Задержан бизнесмен, подозреваемый в громком убийстве в Петрозаводске

Объявленный в розыск по подозрению в убийстве на улице Правды в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков задержан. Об этом сообщает Следком по Карелии.

Напомним, днем 18 марта во дворе дома №44 прозвучали выстрелы. На место прибыла оперативно-следственная группа. На месте был обнаружен труп мужчины. По версии следователей, подозреваемый в ходе конфликта выстрелил в мужчину из охотничьего карабина и скрылся с места преступления, его объявили в розыск.

Следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.