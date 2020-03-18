18 марта 2020, 18:55
Происшествия

Добычей грабителя в Петрозаводске стала бутылка коньяка

Росгвардейцы задержали подозреваемого в открытом хищении алкоголя в сетевом магазине на Чапаева

Сетевой магазин на улице Чапаева в столице Карелии ограбили в минувший вторник. Добычей злоумышленника стала бутылка коньяка. Продавцы вызвали росгвардейцев.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на улице Пархоменко – 40-летнего петрозаводчанина. Продавец опознал в нем грабителя.

Как сообщили в Росгвардии, злоумышленника передали полиции. Проводится проверка.

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Метки: 
алкоголь
новости петрозаводска
росгвардия
Грабеж