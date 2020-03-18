Добычей грабителя в Петрозаводске стала бутылка коньяка

Сетевой магазин на улице Чапаева в столице Карелии ограбили в минувший вторник. Добычей злоумышленника стала бутылка коньяка. Продавцы вызвали росгвардейцев.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на улице Пархоменко – 40-летнего петрозаводчанина. Продавец опознал в нем грабителя.

Как сообщили в Росгвардии, злоумышленника передали полиции. Проводится проверка.