18 марта 2020, 18:55
Добычей грабителя в Петрозаводске стала бутылка коньяка
Росгвардейцы задержали подозреваемого в открытом хищении алкоголя в сетевом магазине на Чапаева
Сетевой магазин на улице Чапаева в столице Карелии ограбили в минувший вторник. Добычей злоумышленника стала бутылка коньяка. Продавцы вызвали росгвардейцев.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на улице Пархоменко – 40-летнего петрозаводчанина. Продавец опознал в нем грабителя.
Как сообщили в Росгвардии, злоумышленника передали полиции. Проводится проверка.