08 июня 2021, 13:51
Происшествия

Гараж с автомобилем сгорели утром в Карелии

Возгорание произошло в поселке Заозерный

Сегодня в 5 утра пожарные Сортавальского района получили сообщение о пожаре в поселке Заозерный. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро специалистов пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит частный гараж.

Возгорание было ликвидировано в 5:38. В результате пожара гараж и находившийся в нем автомобиль были полностью уничтожены.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону Единой службы спасения 01, с мобильного - 101, 112. Фото: «Подслушано в Сортавала»

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Сортавальский район