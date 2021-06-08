Гараж с автомобилем сгорели утром в Карелии

Сегодня в 5 утра пожарные Сортавальского района получили сообщение о пожаре в поселке Заозерный. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро специалистов пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что горит частный гараж.

Возгорание было ликвидировано в 5:38. В результате пожара гараж и находившийся в нем автомобиль были полностью уничтожены.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону Единой службы спасения 01, с мобильного - 101, 112. Фото: «Подслушано в Сортавала»