Грабеж в одном из магазинов Питкяранты раскрыт полицейскими

В полицию Питкяранты обратился представитель магазина. Он сообщил, что один из покупателей на глазах продавцов схватил с полки три бутылки алкоголя, распихал их по рукавам куртки и выбежал из торговой точки. Остановить его не удалось. Все произошедшее попало в объектив камеры наблюдения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 29-летний местный житель. Мужчина признался в хищении и рассказал, что одну бутылку разбил, когда убегал от продавцов, а две другие употребил.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Фото twimg.com