В Карелии ищут предполагаемого педофила

Сотрудники уголовного розыска Костомукши устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает издание «Новости Костомукши» со ссылкой на ОМВД по городу.

По информации стражей порядка, летом 2016 года этот мужчина был неоднократно замечен в лесном массиве между домом №6 по улице Первооткрывателей и домом №7 по улице Советской. Был одет в спортивный костюм черного цвета с лампасами. Приметы: на вид 40-50 лет, рост около 180 сантиметров, цвет кожи - смуглый, среднего телосложения.

Всех, кто располагает значимой информацией об этом человеке, просят звонить по телефону: +7(981)406-00-46.