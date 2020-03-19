В Карелии предприниматель осужден за дачу взятки полиции

В Кондопожском районе за взятку полицейском осуждена предприниматель. Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей. Таким нехитрым способом женщина хотела отвести от себя подозрения в торговле контрафактной продукцией, а заодно избежать уголовного преследования. Также она предполагала, что за указанную сумму ей вернут уже изъятый товар.

Как сообщает прокуратура, за взятку суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.