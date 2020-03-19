ГИБДД ищет очевидцев двух ДТП, произошедших в Карелии

Госавтоинспекция Кондопожского района просит откликнуться очевидцев ДТП. Дорожно-транспортные происшествия произошли в ноябре 2019 года. В обоих случаях серьезно пострадали люди, сообщает паблик автодорожного ведомства.

1 ноября 2019 года с 16:00 до 17:08 между 454 км и 456 км автодороги Р-21 «Кола» в Кондопожском районе Карелии произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21099» и «Фиат Дукато». Пассажиру автомобиля «ВАЗ» причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

8 ноября 2019 года с 18:00 до 20:20 между 587 км и 588 км автодороги Р-21 «Кола» в Кондопожском районе Карелии водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», не справился с управлением. Он совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). Пассажиру автомобиля «Шевроле Лачетти» причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровья.

Всех очевидцев ДТП полиция просит сообщить о себе в ОМВД России по Кондопожскому району по телефонам +7 (814 51) 2-09-24, 2-09-02.