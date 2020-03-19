Интернет-мошенник обманул молодую петрозаводчанку

В Петрозаводске проводится проверка по очередному факту дистанционного мошенничества. Пострадавшей оказалась 26-летняя местная жительница, которая хотела купить игровую приставку на популярном сайте объявлений, сообщает пресс-центр МВД Карелии.

Как рассказали в правоохранительных органах, девушка связалась с продавцом из другого региона, договорилась о цене, деталях оплаты и доставки. Затем перешла по предложенной продавцом ссылке, где ввела данные банковской карты. Таким образом она перевела 13 500 рублей в счет оплаты за товар.

Однако продавец через несколько минут сообщил, что передумал отправлять приставку. Но он готов вернуть всю сумму, которую она перевела ему ранее. Но вместо денежного перевода на карту петрозаводчанки, продавец отправил ей еще одну ссылку. Женщина вновь заполнила указанную форму, где необходимо было указать данные карты и СVC-код. Но вместо возврата обещанной суммы, у нее со счета списали еще 13 500 рублей.

После этого продавец перестал отвечать на телефонные звонки, а жительница карельской столицы отправилась в полицию.