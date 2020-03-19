19 марта 2020, 16:37
Происшествия

Стало известно, в чем подозревают депутата Валерия Матвеева

Следком по РК возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петросовета

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петросовета Валерия Матвеева. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»

Как предполагают следователи, с 2018 года по 2019 год Матвеев через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за содействие в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске.

Уточняется, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности  УФСБ по РК, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.

Матвеев задержан, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства устанавливаются, расследование продолжается.

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