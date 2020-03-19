Стало известно, в чем подозревают депутата Валерия Матвеева

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петросовета Валерия Матвеева. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»

Как предполагают следователи, с 2018 года по 2019 год Матвеев через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за содействие в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске.

Уточняется, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ по РК, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.

Матвеев задержан, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства устанавливаются, расследование продолжается.