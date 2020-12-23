Вынесен приговор вице-спикеру Петросовета Валерию Матвееву

Петрозаводский городской суд сегодня, 23 декабря, вынес приговор вице-спикеру Петросовета Валерию Матвееву. Депутата признали виновным в получении взятки.

С учетом досудебного соглашения о сотрудничестве суд назначил Матвееву наказание в трех с половиной лет колонии строгого режима и штрафу в размере 20 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре. Также Матвеву на 15 лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Напомним, гособвинение требовало для депутата четыре года колонии и штраф в 32 миллиона рублей.

Установлено, что с октября 2018 года по май 2019 года Матвеев при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации, действовавшего в интересах последней, взятку в сумме более 1,9 млн рублей. По сообщению прокуратуры, общая оговоренная сумма взятки составляла 4 миллиона рублей. Матвеев, «используя свое должностное положение, организовал для руководителя организации принятие администрацией Петрозаводского городского округа решения о проведении повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории города для строительства, однако по не зависящим от него причинам не смог обеспечить принятие администрацией решения о предоставлении вышеуказанного разрешения». Депутата взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Судебный процесс над фактическим руководителем строительной организации ООО «Полит-Консалт» Александром Ивиным, которого обвиняют в даче взятки Матвееву, все еще продолжается.