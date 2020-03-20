Избрана мера пресечения для подозреваемого в получении взятки Матвеева

Сегодня в Петрозаводском городском суде избрали меру пресечения задержанного по подозрению в коррупции заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева. Судья Екатерина Хомякова, рассмотрев ходатайство следователей об аресте, постановила заключить Матвеева под стражу на 1 месяц 28 дней. Как сообщил адвокат Матвеева Валерий Хилькевич, защита будет обжаловать это решение. Адвокат вице-спикера просил оставить его подзащитного под домашним арестом.

Заседание проходило без присутствия журналистов, которых не пропустили дальше гардероба, а затем и вовсе выставили из здания на улицу. Причина ограничения - постановление Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Ограничения будут действовать до 10 апреля. В этот период на заседаниях разрешено присутствие только самих участники процесса.

Напомним, вице-спикер городского совета был задержан 19 марта. Следком по Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки Матвеевым. При этом речь идет о группе лиц. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Речь идет о взятке в размере два миллиона рублей.

По предположению следователей, с 2018 года по 2019 год Матвеев через посредников получил от представителей строительной организации взятку за содействие в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске.

По нашим данным, речь, вероятно, идет о ЖК «Черника», который возводит фирма «Альфа-строй». «Альфа-строй» – торговое название, а на самом деле компания называется «Полит.консалт». Ее директор и единственный владелец – некто Эвелина Ивина. Однако в списке прежних учредителей можно найти такие известные имена, как Григорий Копнин и Григорий Фандеев. Один из последних совладельцев – некто Василий Блинов, сегодня он пришел в суд по Матвееву.

Блинов успел засветиться в строительном скандале с обманутыми дольщиками. Сейчас Блинов руководит фирмой «Стройкомплекс». Ее дочернее предприятие – ООО «ТСК», возглавляемое Александром Ивиным. Блинов является совладельцем этой компании.

Как ранее сообщили нашему изданию в городском суде, также должны будут избирать меру пресечения человеку с фамилией Ивин. Отметим, что инкриминируемое Матвееву преступление было совершено группой лиц. Пока неизвестно, в чем именно заключалось содействие Матвеева в строительстве жилых домов. По нашей информации, у застройщика имелось разрешение на возведение 4-этажных зданий, но хотелось сделать их выше. Каким образом в этом мог помочь зампредседателя Петросовета, остается пока не ясно.