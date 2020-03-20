Водитель без прав остановлен сотрудниками ГИБДД в Петрозаводске

Сегодня в ходе рейдового мероприятия «Контроль трезвости» сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска отстранен от управления водитель автомобиля «Ниссан Альмера», не имеющий права управления транспортными средствами, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«В отношении водителя, 1994 года рождения, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ»,

– говорится в сообщении.

За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.