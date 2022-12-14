14 декабря 2022, 09:04
Происшествия

Осужденного за взятку Валерия Матвеева отпустили на свободу

Коррупционер провел в заключении два года, вместо трех с половиной

Петрозаводский городской суд принял освободил коррупционера Валерия Матвеева. Бывшего заместителя председателя Петросовета освободили по УДО.

13 декабря суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Если решение не будет обжаловано в течение десяти дней, то Матвеев выйдет на свободу из колонии №9, где вместо 3,5 лет он провел всего два года. Об этом сообщает издание «Карелия. Ньюс».

Напомним, в декабре 2020 года его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 миллионов рублей за получение через посредников взятки от строительной фирмы. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как он пошел на сделку со следствием.

Вскоре после этого был задержан спикер Петрсовета Геннадий Боднарчук. Фамилия Матвеева не раз мелькала впоследствии в материалах СМИ по громкому делу председателя горсовета.  

Крупный штраф экс-депутат Матвеев выплатил.

Приговор Боднарчуку собираются огласить в конце года.

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