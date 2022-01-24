Экс-мэра Петрозаводска допросили в суде по делу Боднарчука

Текст: Георгий Чентемиров

На суде по делу Геннадия Боднарчука допросили одного из самых ожидаемых свидетелей — бывшего мэра Петрозаводска Ирину Мирошник. Чтобы попасть на заседание, журналистам пришлось “записываться” заранее: в городском суде действуют коронавирусные ограничения, и есть риск остаться за закрытыми дверьми, даже если сам процесс — открыт.

Заседание было посвящено выяснению реальных отношений между мэрией карельской столицы и Петросоветом, а конкретно — его тогдашним руководителем Геннадием Боднарчуком. Этой части процесса все ждали с нетерпением. Ведь ряд обвинений, предъявленных бывшему спикеру, касается градостроительной деятельности, которая прямо относится к компетенции мэрии, а вовсе не горсовета.

Для начала государственный обвинитель начал выяснять, как Ирина Мирошник стала главой города. В тот момент Мирошник трудилась в аппарате Петросовета, и вдруг возглавила столицу региона.

"Сначала я была избрана исполняющим обязанности в связи с тем, что по квалификации, по классному чину я единственная из Петросовета соответствовала этим требованиям. Стала исполнять обязанности, будучи уверена, что это какой-то непродолжительный будет период. Но затем руководство республики и ФСБ сделало мне предложение продолжить эту деятельность",

— сообщила Мирошник.

19 апреля 2016 года депутаты Петросовета утвердили Ирину Мирошник в должности главы города. Государственный обвинитель спросил, как новоиспеченный мэр принимала решения, а конкретно — советовалась ли она с Боднарчуком?

— Многие вопросы я обсуждала с Петросоветом и с его председателем. Но при принятии важных решений я всегда по итогу опиралась на свое представление и понимание. Консультирование с кем-либо не обезопасило бы меня от последствий неправильно принятых решений, — ответила Ирина Мирошник.

Коварный Рохманюк

Бывший мэр подчеркнула, что Боднарчук никогда не давал ей указаний и ничего не навязывал. То же самое, по словам Мирошник, касалось и кадровых решений.

"Конечно, я советовалась. Возможно, уточняла кандидатуры по определенному ряду должностей с правительством, с городским советом. Да, советы и рекомендации поступали, но решения я принимала самостоятельно",

— объяснила свидетель.

— Геннадий Павлович какие-то кандидатуры сам предлагал? — спросил сотрудник прокуратуры.

— Предлагал, — ответила бывший мэр.

Государственный обвинитель поинтересовался, как градостроительную сферу возглавил Виталий Рохманюк. По версии следствия, именно этот чиновник, сейчас отбывающий наказание за взятки, помогал Боднарчуку продвигать интересы отдельных строительных компаний. Экс-мэр Петрозаводска опять-таки сообщила, что последнее слово оставалось за ней.

По словам Мирошник, на эту вакансию было подано несколько резюме, в том числе — и от граждан, и от строительных компаний, а ряд резюме поступил через Петросовет. Среди последних было и резюме Рохманюка.

— Меня подкупил опыт надзорной деятельности, а кроме того, он из другого субъекта России. Хотела уйти от аффилированности со строительными компаниями. Я проконсультировалась у правоохранителей, его проверили, отводов не было, — вспоминала мэр.

Ирина Мирошник отдельно подчеркнула, что кандидатуру Рохманюка ей предложили в общем пакете других резюме. Однако государственный обвинитель зачитал показания Мирошник, данные во время следствия.

— Боднарчук рекомендовал принять на должность Рохманюка. Я попросила резюме, чтобы изучить биографию… Его кандидатура была согласована сотрудниками УФСБ, и вопросов не возникало.

Строить или не строить?

Неувязка вышла и с показаниями, данными по поводу экс-депутата Валерия Матвеева. Он продвигал интересы компании, которая намеревалась строить многоквартирные дома на улице Балтийской. Ирина Мирошник сообщила, что по данному поводу прошли публичные слушания, результаты были отрицательные, и она отказала в строительстве. Но застройщик продолжал настаивать на своих планах, обещая изменить проект.

— Я собрала совещание, где мы обсуждали: если внесены изменения в документацию, возможно ли провести слушания повторно? Депутат Матвеев выразил желание присутствовать при решении этого вопроса. В общем, это обычная практика, мы не могли ему отказать. …Мы пришли к выводу, что [проведение слушаний возможно]. Проект не поддержали и в этот раз, и я снова подписала отказ, — рассказала бывший мэр.

Мирошник отметила, что Матвеев выражал заинтересованность в продвижении проекта, но мотивировал это “радением за город”. На самом совещании он якобы слушал позиции специалистов и за проект не агитировал. Боднарчук вообще к этому вопросу интереса не проявлял, заявила свидетель.

В показаниях же, которые были даны во время следствия, экс-мэр излагала несколько иную версию. Оказывается, об участии в совещании Матвеева ее предупредил лично Боднарчук — и настоятельно просил выслушать своего коллегу.

— На совещании Матвеев активно выступал в поддержку фирмы, говорил, что организация надежная, что в проект внесены изменения, учитывающие мнение жителей, — зачитал обвинитель показания экс-мэра.

Сказанному верить

На все эти противоречия указал государственный обвинитель. Ирина Мирошник сохраняла невозмутимость. Она ответила, что могла забыть какие-то детали происходивших несколько лет назад событий, однако верить следует тем показаниям, которые дала в суде — их она считает более точными.

В коридоре суда журналисты “ПТЗ говорит” и “Губернии” уточнили у Ирины Мирошник, действительно ли стать мэром ей посоветовали люди из правительства и ФСБ. Может, корреспонденты чего-то не расслышали, и аббревиатура была иной? Представляется невероятным, что силовое ведомство “предлагает” должности руководителей муниципальной власти.

Услышав вопрос, бывший мэр Петрозаводска на секунду замешкалась, а потом ответила: “Пусть будет только правительство”.