Мэрия назвала районы Петрозаводска, откуда ночью будут вывозить снег

Шесть организаций заняты вывозом снега с улиц Петрозаводска. Специализированная техника работает по ночам, когда свободны магистрали. Ежедневно из города вывозят две-три тысячи тонн снега, всего с начала сезона убрано уже около 60 тысяч тонн, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня, в ночь с 24 на 25 января, техника будет работать на Зареке, Кукковке, Голиковке, Древлянке и в Октябрьском районе. Снег планируют вывозить с улиц Правды и генерала Фролова, с Октябрьского проспекта, с набережной Варкауса и с Лососинского шоссе.

Напомним, в январе к уборке Петрозаводска привлекли несколько новых подрядчиков. Городу выделены дополнительные деньги на эти цели. Фото мэрии