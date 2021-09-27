Гособвинение рассказало, в чем обвиняют Геннадия Боднарчука

В Петрозаводском городском суде началось второе заседание по делу экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. На этот раз журналистов пустили в зал заседаний, передает из суда журналист портала «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров.

На заседании государственный обвинитель сообщил следующее. По версии гособвинения, бывший вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев обратился к Боднарчуку с просьбой о содействии в работе подконтрольных ему компаний, в том числе, с сфере градостроительной деятельности. В этом Боднарчуку помогал руководитель управления градостроительства Рохманюк. В результате Боднарчук получил лично и через посредников более 1,5 миллиона рублей. Это особо крупный размер.

При этом Геннадий Боднарчук перечислял средства руководителю карельского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмову, который в обмен обещал ему лояльность в Петросовете. Сумма ежемесячно составляла 150 тысяч рублей (какую часть этих денег получил Изюмов - гособвинитель не сообщил). Уточняется, что Изюмов просил у Боднарчука денег в связи с тяжелым финансовым положением партии.

Боднарчук на заседании заявил, что хочет и будет давать показания, но намерен это делать позже, после выступления свидетелей. Свою вину бывший председатель горсовета не признает.

Напомним, представителей СМИ не пустили на первое заседание по делу Геннадия Боднарчука. Судья Елена Голяева сослалась на коронавирусные ограничения, но какие именно, сказать никто не смог. Пострадавшие издания и Союз журналистов Карелии направили жалобу на имя председателя горсуда Андрея Злобина. И спустя неделю получили на нее ответ.