Очередная партия школьных автобусов прибыла в Карелию

Парк школьных автобусов в Карелии продолжают обновлять. В понедельник в республику прибыли еще 28 минивэнов для учеников, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что автобусы уже находятся в Петрозаводске. Когда все необходимые документы оформят, машины отправят в районы: Беломорский, Муезерский, Медвежьегорский, Лахденпохский, Пряжинский, Питкярантский, Прионежский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Калевальский.

Два микроавтобуса направят в школы-интернаты №21 в Петрозаводске и №18 в Повенце.

Также благодаря федеральной поддержке республика получила еще 20 новых автомобилей скорой помощи. Их распределяют во все районы.

Один автомобиль предназначен для Больницы скорой медицинской помощи и два – для центра медицины катастроф. // Фото: источник