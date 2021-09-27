Жительнице Швеции не дали ввезти в Карелию рассаду клубники

Живущая в Швеции россиянка пересекала пропускной пункт «Вяртсиля», но не смогла попасть в Карелию с вещами, которые везла из Финляндии. В Россельхознадзоре сообщили, что дама нарушила фитосанитарное законодательство РФ.

Она везла 12 саженцев клубники в грунте. Но поскольку любой посадочный и семенной материал можно ввозить лишь с санитарным сертификатом, женщину с рассадой не пропустили.

Подтверждающего фитосанитарную безопасность клубники документа у нее не было. Поэтому пришлось вернуть рассаду в Финляндию.

Жительницу Швеции привлекли к административной ответственности и назначили ей штраф в сумме 300 рублей. // Фото: saideclg/Pixabay