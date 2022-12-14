14 декабря 2022, 08:49
Пожар в жилом доме в Карелии вспыхнул в отсутствие хозяев
Огонь разгулялся в квартире в Медвежьегорском районе
Днем 13 декабря в жилом секторе в поселке Лавас Губа Медвежьегорского района произошел пожар.
По неустановленной пока причине огонь вспыхнул в 2-этажном 2-квартирном частном доме.
В одной из квартир огнем были повреждены комната, ванная комната и мансардное помещение на общей площади 30 квадратных метров.
Никто не пострадал, так, как в доме никого не было. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. // фото: pxhere.com