Пожар в доме под Петрозаводском потушила вода из расплавившейся трубы

Вечером 13 декабря на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района в 18:23 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в урочище «Лососинное». Беды не произошло из-за счастливого стечения обстоятельств.

По тревоге на место происшествия выехали три пожарных расчета из города Петрозаводска. Но когда спасатели прибыли, помощь профессионалов практически уже не потребовалась.

Из-за аварийного режима работы электрооборудования искры попали в мусорное ведро с бумагой, которое находилось в туалетной комнате. Все это хорошо разгорелось. От высокой температуры расплавилась пластмассовая труба внутри туалета. Хлынувшая под давлением вода и потушила огонь.

На месте происшествия работают специалисты, которым предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия. // фото: pixabay.com