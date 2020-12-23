Гособвинение потребовало для Валерия Матвеева четыре года колонии

Вице-спикера Петросовета Валерия Матвеева судят за взятку. Гособвинение запросило для депутата четыре года колонии строгого режима и штраф в 32 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на прокуратуру Карелии.

Напомним, Матвееву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в особо крупном размере».

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2018 года по май 2019 года Матвеев при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации, действовавшего в интересах последней, взятку в сумме более 1,9 млн рублей. По сообщению прокуратуры, общая оговоренная сумма взятки составляла 4 миллиона рублей.

Также идет судебный процесс над фактическим руководителем строительной организации ООО «Полит-Консалт» Александром Ивиным, которого обвиняют в даче взятки Матвееву.

Напомним, вице-спикер Петросовета был задержан 19 марта. Следком по Карелии возбудил уголовное дело. Матвеев признал вину и пошел на сделку со следствием, в связи с чем ему могут назначить более мягкое наказание. В мае Матвееву изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО.