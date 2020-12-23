Алиментщица из Карелии лишилась недвижимости за долги

Жительница Карелии задолжала алименты на содержание несовершеннолетней дочери, на сумму более 550 000 рублей, сообщает УФССП по Карелии.

Женщина в течение длительного времени уклоняется от выплат на ребенка, нигде не работает, ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

Судебным приставом-исполнителем у алиментщицы выявлено два объекта недвижимости: комната в коммунальной квартире и 1/5 доли в квартире, совместно нажитой с бывшим мужем, ныне взыскателем, и детьми.

На выявленное имущество пристав обратил взыскание, прошла процедура оценки. Доля квартиры была оценена в 420 000 рублей. Далее, в соответствии с действующим законодательством, часть квартиры была передана на реализацию с правом преимущественной покупки.

Один из сособственников квариры, он же взыскатель, он же – бывший муж, изъявил желание приобрести выставленную на торги долю. Таким образом, деньги через депозит вернулись взыскателю в счет погашения задолженности по алиментным обязательствам алиментщицы.

Судебным приставом-исполнителем в отношении женщины был составлен административный протокол, она привлечена к административной ответственности с наказанием в виде 50 часов обязательных работ. Далее непонятливой даме «светит» уголовная ответственность, если она не сделает соответствующих выводов.

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