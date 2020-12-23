Жители Карелии подарили мошенникам более полутора миллионов рублей

Несколько жителей Карелии за сутки обеднели, сделав миллионерами аферистов. Жертвами мошенников стали жители Петрозаводска и Кондопоги. Самую крупную финансовую потерю понесла 61-летняя петрозаводчанка, минус 1 387 200 рублей. Пенсионерка лишилась собственных сбережений и кредита. Как так получилось, рассказали в МВД по Карелии.

Пенсионерка наткнулась в интернете на объявление о продаже акций крупной транснациональной компании. Женщина оставила заявку, с ней связался брокер, который убедил женщину в быстром заработке и отсутствии рисков. Пенсионерка зарегистрировала электронный кошелек, открыла личный кабинет трейдера, а затем совершила пять переводов, думая, что пополняет свой счет. Связаться с брокером ей не удалось. Не получив ни дохода, ни акций, пенсионерка обратилась в полицию.

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами обмана, покупая вещи через интернет. Так, 60-летний петрозаводчанин остался без 17 тысяч, а 26-летний горожанин – 37 200. Мужчины оплатили свои покупки до получения товаров. 44-летняя кондопожанка попалась на уловку лжебезопасника банка. В телефонном разговоре женщина назвала реквизиты карты и коды из смс, после чего потеряла 47 тысяч рублей.

Стражи порядка организовали проверку по заявлениям потерпевших.

Ранее Центробанк назвал пять признаков телефонного мошенника. (фото v-pravda.ru)