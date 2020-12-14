Центробанк перечислил пять признаков телефонного мошенника
Жители Карелии довольно часто попадают на уловки телефонных мошенников. При этом жертвами становятся не только люди преклонного возраста.
Центробанк выделил пять главных примет, которые помогут распознать в незнакомом собеседнике афериста. На своем сайте Банк России указывает, что неожиданный звонок или СМС-сообщение незнакомца, кем бы он ни представился - сотрудником банка, полиции или магазина, - уже повод насторожиться.
Следующий признак афериста – разговор всегда касается перевода денег. Собеседник под любым соусом просит сделать перевод на какой-то безопасный счет, оплатить налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее.
Третий признак мошенника - очень выгодное предложение. Это могут быть призы, любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромный доход. Либо же телефонный мошенник наоборот попытается запугать возможной потерей денег.
Четвертый признак афериста. Собеседник пытается под любым предлогом выманить данные банковской карты - номер, трехзначный код на обратной стороне карточки, пин-код, а также код из смс или персональные данные.
Наконец, пятая примета мошенника. Собеседник будет оказывать моральное давление, требуя незамедлительно перевести деньги или сообщить данные банковской карты.
В ЦБ подчеркивают, что настоящий сотрудник банка или другой организации не запрашивает у человека какие-либо данные карты.
«Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка»,
- говорится в сообщении регулятора.
В преддверии новогодних праздников Центробанк направил банкам рекомендации проинформировать клиентов об основных признаках, по которым можно распознать телефонных мошенников.
«Напомнить еще раз о том, как им противостоять (прим.ред. телефонным мошенникам), - очень важно. Сто, тысячу раз напоминать - никогда не лишнее, лишь бы люди осознали, что это может случиться с каждым, и смогли правильно поступить в случае такого звонка»,
- считает заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. (фото finance.rambler.ru)