Пожарные предотвратили взрыв в доме в Карелии

Мощный пожар охватил трехквартирный дом на Гористой улице в Сяпсе вечером 1 апреля.

Для борьбы с огненной стихией по тревоге были подняты пожарные из Эссойлы, Чалны, Пряжи, а также Мелиоративного. С огнем боролись два часа. В строении обрушилась кровля. Судя по фото, от жилого дома мало что осталось.

Из опасной зоны спасатели вынесли два газовых баллона, сообщается в группе «ОПС по Пряжинскому район». Спасатели не дали огню перекинуться на другие строения.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Причину случившегося устанавливают.