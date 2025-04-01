Двух погибших в прошлом году бойцов похоронили в Карелии

В Питкяранте 1 апреля в последний путь проводили Вячеслава Куликова. Участник специальной военной операции погиб 5 ноября 2024 года. Боец день не дожил до своего 50-летия.

Мужчина заключил контракт и уехал на СВО, где был гранатометчиком.

У погибшего бойца осталась дочь. Депутат карельского парламента выразила родным и близким военнослужащего соболезнования.

В поселке Пуйккола 1 апреля похоронили и Дмитрия Медведева. Ему было 30 лет. Боец погиб 20 августа прошлого года. Он также заключил контракт и отправился на СВО, где служил старшим водителем.