01 апреля 2025, 15:01
Двух погибших в прошлом году бойцов похоронили в Карелии
Вячеслава Куликова и Дмитрия Медведева проводили в последний путь 1 апреля
фото vk.com/tatiana_tishkova75?w=wall29123851_12722
В Питкяранте 1 апреля в последний путь проводили Вячеслава Куликова. Участник специальной военной операции погиб 5 ноября 2024 года. Боец день не дожил до своего 50-летия.
Мужчина заключил контракт и уехал на СВО, где был гранатометчиком.
У погибшего бойца осталась дочь. Депутат карельского парламента выразила родным и близким военнослужащего соболезнования.
В поселке Пуйккола 1 апреля похоронили и Дмитрия Медведева. Ему было 30 лет. Боец погиб 20 августа прошлого года. Он также заключил контракт и отправился на СВО, где служил старшим водителем.