Пенсионерка из Петрозаводска дважды стала жертвой мошенников

В полицию Петрозаводска обратилась 69-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенников. Причем уже не в первый раз, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила пенсионерка, некоторое время назад под предлогом инвестирования денег она перевела мошенникам 100 тысяч рублей. На этот раз ей позвонил некий менеджер финансовой фирмы и предложил помощь в возврате денег. Петрозаводчанка обрадовалась и согласилась. Под руководством мужчины она установила на телефон специальное приложение, а также оформила кредит в размере 40 тысяч рублей. Как только она перевела деньги на банковский счет собеседника, тот бросил трубку и на связь больше не выходил. Женщина поняла, что ее снова обманули.

По заявлению пенсионерки проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.