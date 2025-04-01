Житель Карелии решил зарабатывать похищением людей, но поплатился

Организатора покушения и вымогательства осудили в Петрозаводске. 53-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за содеянное, сообщили в городском суде.

В 2018-2019 годах мужчина решил сколотить группировку, чтобы похищать людей и вымогать у них имущество под предлогом того, что они обналичивали деньги с банковской карты знакомого преступника, из-за чего его счета были заблокированы и был причинен якобы материальный ущерб.

В январе 2019 года злоумышленники выследили в Петрозаводске троих потерпевших. Они удерживали их во дворе одного из домов и угрожали расправой, требовали отдать 500 тысяч рублей.

Один из похищенных всерьез испугался и тут же отдал бандитам 260 тысяч рублей. Злоумышленники затолкали потерпевших в автомобиль, чтобы отвезти к автору плана, но вмешалась полиция. Преступление раскрыли, а организатора осудили.