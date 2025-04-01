Жительница Сортавалы получила вместо часов мыло

Перед Новым годом жительница Сортавалы перевела мужчине деньги, чтобы приобрести электронные часы. Однако вместо них женщина получила мыло, виновного привлекли к уголовной ответственности, ему грозит до 5 лет лишения свободы, об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В канун главного зимнего праздника житель Московской области разместил объявление о продаже электронных часов. Женщина из Сортавалы заинтересовалась покупкой и перевела продавцу 12 тысяч рублей, но вместо долгожданного товара получила кусок мыла.

Мужчина признал свою вину, раскрыл, что полученные деньги потратил на подарок маме. Обвиняемого привлекли к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ - хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.