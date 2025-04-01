Студенты ПетрГУ заняли третье место на Международной олимпиаде

Студенты ПетрГУ поучаствовали в финале третьей Международной студенческой олимпиады по экстренной медицинской помощи "Зона безопасности", которая прошла в МГМУ имени И.М. Сеченова. Молодежь заняла третье место, об успехах обучающихся сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Студентам предстояло показать свои теоретические знания, продемонстрировать практические навыки в экстренных ситуациях. На одном из конкурсов под названием "Первая помощь" молодежь попала в ситуцию, где произошло ДТП, часть раненых находилась в автомобиле, при этом была угроза его возгорания. Студентам нужно было быстро определиться, смогут ли они оказать помощь, рискнув своей безопасностью.

Всего на финал было заявлено 123 команды из разных стран. Однако прошло только 20, среди которых студенты-медики России, Казахстана, Азербайджана и Беларуси.