Россияне почти полностью перешли на безналичную оплату услуг связи

Онлайн-способы оплаты мобильной связи, похоже, окончательно вошли в жизнь россиян и вытеснили платежи наличными. Если годом ранее доля платежей при помощи наличных средств составляла 6%, и это был минимальный показатель с момента появления мобильной связи в стране, то к концу марта 2025 года она сократилась в три раза.

Ещё пять лет назад офлайн-платежи составляли существенную часть в общем объёме расчётов за услуги связи — их доля достигала 16%. Однако во время пандемии ситуация резко изменилась, и пользователи стали чаще оплачивать товары и услуги дистанционно, в том числе и мобильную связь.

Другим существенным фактором уменьшения популярности наличных стали законодательные ограничения. Напомним, что с 1 января 2025 года пополнение баланса наличными средствами возможно при предъявлении удостоверения личности либо через Госуслуги.

Среди онлайн-способов оплаты связи растёт спрос на СБП. Платежи через эту систему стабильно показывают положительную динамику — к примеру, рост оплат через СБП в марте 2025 года составил 12,7% в сравнении с мартом 2024 года.

А вот частота оплаты связи более стабильна: в последние годы клиенты МегаФона привыкли платить за связь раз в месяц — так делают 46% абонентов, и эта тенденция сохраняется уже более трёх лет. Также популярна периодичность менее 1 раза в месяц, её придерживается 31% абонентов — это может свидетельствовать о том, что счёт пополняют сразу на несколько месяцев вперёд.

За мобильную связь посетители розничной сети и интернет-магазина тоже стали чаще расплачиваться через Систему быстрых платежей: в 2024 году оборот средств, полученных через СБП, подскочил на 133% в сравнении с 2023 годом.

Фото: Мегафон