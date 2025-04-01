01 апреля 2025, 18:56
Общество

В Карелии работающие подростки получают в среднем 25 тысяч рублей

Зарплата подростков может быть и выше в зависимости от занятости
Фото: unsplash // creative christians

Кроме основного заработка, подростки получают ежемесячную поддержку от службы занятости в размере 3 тысяч рублей, увеличенные на районный коэффициент в расчете на полный отработанный месяц. Всего с начала года 100 подростков начали работать в Карелии, об этом сообщает РБК Карелия

Школьники благоустраивают территории, убирают служебные помещения, вводят информацию в базу данных. Работодатели предлагают для подростков вакансии "подсобный рабочий" и "рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий". 

На летние каникулы школьников хотят привлечь на работу в предприятия жилищно-коммунального хозяйства, туризма, общественного питания. Несовершеннолетние будут заняты на подсобных работах по уборке помещений, благоустройству территорий, помощниками официантов, кухонными рабочими, помощниками продавцов.

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Республика Карелия
Карелия
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