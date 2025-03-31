Нешуточные законы вступают в силу в России с 1 апреля

Текст: Елена Малишевская

С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу законы, которые касаются миллионов граждан. Среди значимых изменений — упрощение взаимодействия с банками и увеличение социальных пенсий. О нововведениях будет полезно узнать также блогерам и тем, кто собирается сдавать экзамен на право управления автомобилем.

Социальную пенсию проиндексируют

Социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 14,75 процента. Их получают те, у кого либо нет трудового стажа совсем, либо его не хватает для назначения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Индексация пенсий затронет участников Великой Отечественной войны, граждан, удостоенных знаков отличия, таких как «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, корректировка социальной помощи коснется лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

С 1 апреля на те же 14,75 процента повысят и размер пенсионного обеспечения военнослужащих, проходивших службу по призыву, летчиков-испытателей и др. Индексация пенсий произойдет у 4,2 миллиона человек, на эти цели в бюджете заложены 85 миллиардов рублей.

Взаимодействие с биометрическими системами в банках упростят

1 апреля в силу вступает новое правило для банков: они обязаны использовать информацию, уже имеющуюся в их базах, без создания дополнительных препятствий для клиентов. До сих пор сдать биометрию можно было только в отделении банка или в приложении «Госуслуги биометрия». Теперь собирать биометрические данные россиян можно будет непосредственно в банковских приложениях. Это должно облегчить жизнь людям с ограниченной мобильностью и жителям удаленных районов, для которых посещение банковских отделений может быть связано с трудностями.

В детских лагерях отдыха введут единую воспитательную программу

В России запускают унифицированную программу воспитательной деятельности в детских оздоровительных лагерях. Обязательными становятся следующие направления: проведение дней, посвященных семейным ценностям, ознакомление детей с произведениями искусства и литературы, отражающими российские духовные и нравственные ориентиры, просмотр отечественных кинолент о Великой Отечественной войне и героических поступках российских воинов, а также фильмов, пропагандирующих патриотизм. Игры и конкурсы также будут основаны на национальных традициях и ценностях.

Количество сим-карт в одни руки ограничат

Новый закон ограничивает количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного жителя России, до 20 штук. Перед заключением каждого нового договора оператор связи будет обязан проверить, сколько сим-карт уже зарегистрировано на имя абонента.

На портале госуслуг будет заведен специальный раздел, в котором абоненты смогут отслеживать количество своих сим-карт. Операторы связи будут проверять достоверность сведений об абоненте и о корпоративных пользователях. В случае выявления ложных сведений в предоставлении услуг связи будет отказано.

Детей мигрантов протестируют на знание русского языка

Дети из иностранных семей будут обязаны сдавать тест на знание русского языка перед приемом в школу. Плохой уровень владения русским языком может быть причиной отказа для приема в образовательное учреждение.

Тест будет длиться 80 минут, в устной и письменной форме для тех, кто поступает в школу со второго по одиннадцатый класс, и только в устной – для поступающих в первые классы.

Закон предусматривает дополнительные меры для детей мигрантов, не сдавших тест с первой попытки. Им будет предложено пройти курсы по изучению русского языка и повторно пройти тестирование через три месяца.

С блогеров возьмут дополнительный налог

Блогеры, операторы и агенты, занимающиеся распространением рекламы, с 1 апреля обязаны вносить в федеральный бюджет 3 процента своего квартального дохода, заработанного на интернет-маркетинге товаров, работ и услуг на территории России.

Собранные таким образом средства пойдут на поддержку авторов компьютерных программ и баз данных, которые зарегистрированы в национальном реестре отечественного программного обеспечения. Контроль за сбором платежей возложен на Роскомнадзор.

Принятых подзаконных актов, регламентирующих точный порядок реализации нового закона, нет, заявил РБК старший вице-президент группы компаний «Родная речь» Сергей Белоглазов (группа работает с «Билайном», «Вкусно — и точка» и другими брендами): «Пока давать оценки о том, какое влияние новая норма окажет на рекламный рынок, рано».

Площадку уберут из экзамена на право вождения автомобиля

С 1 апреля отдельного экзамена на «площадке» не будет: вводится единый практический экзамен в городе продолжительностью 30 минут (для сдающих на категорию BE с прицепом — до 40 минут).

Несмотря на отказ от «площадки», инспекторы все равно проверят первоначальные навыки вождения. Сохраняются четыре обязательных упражнения: заезд задним ходом в бокс под углом 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме. Если все эти упражнения выполнены, но общий экзамен не сдан (ошибки допущены в «городской» части тестирования), то все придется пересдавать с нуля. Раньше «площадка» засчитывалась отдельно.

У тех, кто уже сдал «площадку» до 1 апреля, ее автоматически зачтут — навыки проверять повторно не будут. Если же кандидат в водители прошел только «теорию» или неудачно сдал «площадку» (и был отправлен на переэкзаменовку), то ему предстоит пройти сразу новый объединенный экзамен.

Таким непростым для многих жителей России будет апрель. И все же помним, что 1 апреля – День дурака. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!