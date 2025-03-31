«Не ходите на тонкий лед»: в МЧС Карелии хотят остановить рост жертв

Сотрудники МЧС Карелии записали еще одно предупреждение об опасности выхода на тонкий лед и напомнили о страшных цифрах - уже 46 человек в этом году погибли на озерах в республике, четверо - в период ледостава.

В Республике Карелия постановления о запрете выхода на лед приняты в шести муниципальных районах, четырех муниципальных округах и одном городском округе.

Петрозаводский городской округ - выход и выезд с 25 марта;

Калевальский муниципальный район - выход и выезд с 27 марта;

Кондопожский муниципальный район - выход и выезд с 1 апреля - Онежское озеро, с 7 апреля все остальные водоемы;

Лахденпохский муниципальный район - выход и выезд с 25 марта;

Олонецкий муниципальный район - выход и выезд с 24 марта - Ладожское озеро, с 31 марта все остальные водоемы;

Питкярантский муниципальный округ - выход и выезд с 21 марта;

Пряжинский муниципальный район - выход и выезд с 1 апреля;

Пудожский муниципальный район - выход и выезд с 1 апреля;

Сегежский муниципальный округ - выход и выезд с 21 марта на реки: Сегежа, Пезега, Онигма, Онда, Гирюламбина, Ондское водохранилище. С 7 апреля все остальные водоемы;

Сортавальский муниципальный округ - выход и выезд с 14 марта;

Суоярвский муниципальный округ - выход и выезд с 1 апреля.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону – 101 (01) или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112. // Видео: МЧС Карелии.