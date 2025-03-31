Единый день открытых дверей пройдет колледжах и техникумах Карелии

12 апреля колледжи и техникумы, входящие в программу «Профессионалитет», проведут Единый день открытых дверей. Мероприятие позволит будущим абитуриентам познакомиться с организациями СПО, специальностями и преимуществами обучения по стандартам федерального проекта. Об этом сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.

В программе запланированы родительские собрания, мастер-классы, профориентационные мероприятия, экскурсии на ведущие предприятия региона и тематические классные часы для амбассадоров проекта.

Центральным событием станет родительское собрание в Центре опережающей профессиональной подготовки Карелии в Петрозаводске. В 10:00 перед участниками выступят исполняющая обязанности министра образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, победитель конкурса «Мастер года-2025» и призер чемпионата «Профессионалы-2024» Константин Бронников. Трансляция будет доступна в профессиональных образовательных учреждениях региона.

С 2025 года проект «Профессионалитет» стал частью нового нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель — создание современной модели подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей экономики. Подробности о программе Дня открытых дверей можно узнать в колледжах и техникумах, участвующих в федеральном проекте.