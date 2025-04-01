Следы древнего океана на месте Петрозаводска покажут на выставке

6 апреля в Национальной библиотеке Карелии откроется выставка «Карелия. История в камне» (12+). Экспозиция познакомит с природными объектами окрестностей Петрозаводска: следами извержений вулканов, морскими отложениями и свидетельствами зарождения первых форм жизни.

На выставке будут представлены застывшая лава, фрагменты дна древнего моря, образцы гематитовой руды и другие экспонаты, позволяющие посетителям прикоснуться к истории Земли, узнать, как выглядела Карелия миллиарды лет назад. Откроются любопытные факты: сколько вулканов было рядом с территорией современного Петрозаводска, какое озеро стало результатом падения метеорита, откуда на Ключевой следы пляжа древнего моря.

Посетители выставки также смогут послушать лекции и принять участие в мастер-классах: изучить минералы под микроскопом, узнать, чем камни отличаются друг от друга и проследить их путь от горной породы до предмета интерьера.