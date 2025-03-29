Григорий Лепс выступил в Петрозаводске

Концертное агентство «Интерфест» организовало выступление Григория Лепса (12+) в спортивном комплексе «Луми». В прошлый раз легендарный певец выступал в столице Карелии шесть лет назад.

«Успешно провели концерт Григория Лепса в Петрозаводске. Как всегда, всё чётко. Вот бы концертную площадку, наконец, построили в столице Карелии. Готовы частично вложиться и администрировать на ней все события на радость землякам»,

- поделился своими впечатлениями продюсер агентства Максим Мазуровский.

Зрители, посетившие концерт, тоже в восторге от концерта, но ругают площадку, на которой выступал Григорий Лепс.

«Какой он молодец! Без остановки два с половиной часа, на одном дыхании! Браво»

«Извиняюсь, давно не был в Петрозаводске. А что это за сарай? Брошенный цех тяжбуммаша?»

«Обидно и позорно. Столица Карелии, а артистам выступать негде! Поэтому и ехать особо не хотят. Построили бы нормальный концертный зал в городе, а то одни магазины да бары»,

- пишут комментаторы в паблике агентства «Интерфест».

Если предприниматель Леонид Белуга осуществит свои планы и закроет ДК «Машиностроитель», то в Петрозаводске, действительно, не останется концертных залов. // Фото: Павел Олюшкин.