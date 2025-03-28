Александра Урсуляк рассказала, почему полюбила Петрозаводск

Известная московская актриса Александра Урсуляк приезжала на гастроли в Карелию. Сначала со своим моноспектаклем "Хорошие песни" (6+) она выступила в Костомукше, а затем посетила Петрозаводск.

В карельской столице Александра Урсуляк уже не в первый раз. Актриса призналась, что мечтает приехать сюда не на гастроли, а привезти свою семью в отпуск. Уж больно воздух у нас здесь хороший, густой, который хочется вдыхать глубоко. На концерте она исполнила 15 песен и 16-ю - на бис про снег. Рассказала, что когда гуляла по карельской столице, увидела белый чистый снег, которого уже месяца полтора нет в Москве. На что зрительный зал ахнул! Где же она гуляла...

Перед спектаклем-концертом актриса дала пресс-конференцию, на которой очень увлеченно и искренне рассказывала о своей работе, жизни, творчестве. Наша съемочная группа записала интервью с поющей драматической актрисой. Посмотрите его, и вы узнаете, что такое хорошие песни. И вообще получите удовольствие от этой красивой, талантливой, позитивной женщины, кстати, многодетной мамы.

Гастроли прошли в рамках программы "Северные театральные сезоны" на сцене Музыкального театра Карелии. // Видео: телеканал "Ника плюс".