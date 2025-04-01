В прокуратуре не видят смысла в строительстве турбазы в Шелтозере

Текст, фото: Антонина Кябелева

31 марта в Прионежском районном суде продолжилось рассмотрение иска Карельского межрайонного природоохранного прокурора и Департамента лесного хозяйства по СЗФО к Вячеславу Горбачеву и его сыновьям — Артему и Александру. Земельный участок, который был приобретен Горбачевым в 2012 году, а позднее разделен на несколько более мелких участков, имеет наложение на земли государственного лесного фонда. Истцы просят суд признать право собственности на землю отсутствующим, признать ничтожными сделки по последующей передаче мелких участков в аренду, а затем продажу их родственникам Вячеслава Горбачева.

Рассмотрение иска началось еще в августе 2024 года. Ему предшествовал скандал в старинном вепсском селе Шелтозеро. Местные жители воспротивились строительству туристической базы в сосновом бору на берегу Онежского озера в непосредственной близости от песчаного пляжа — традиционного места отдыха сельчан.

На прошедшем заседании суд в рассмотрении иска существенно вперед не продвинулся. Но были и важные моменты. Участвующий в деле помощник природоохранного прокурора Дарья Миронова уточнила исковые требования, которые принципиально изменили общую картину этого процесса.

Судья Лариса Овсова удовлетворила ходатайство прокуратуры и приобщила к делу лесохозяйственный регламент Шелтозерского лесничества, определяющий порядок использования лесов. По словам Дарьи Мироновой, согласно документу, спорные земельные участки частично находятся в зоне лесов и в водоохранной зоне.

«Это очередная схема от царя Гороха»,

- в свойственной ему манере высказался Вячеслав Горбачев.

По его мнению, документ вообще не имеет отношения к рассматриваемому делу.

Дарья Миронова напомнила недавнее постановление Конституционного суда России, согласно которому, если оставшаяся за пределами федеральной собственности часть земельного участка не может использоваться, так сказать, по назначению, то нет практического смысле оставлять ее в собственности у гражданина. Следуя этой логике, Миронова считает, что разумным было бы по всем спорным земельным участкам признать право собственности Вячеслава Горбачева и его родственников отсутствующим.

Предварительно прокуратура поинтересовалась мнением руководителей органов местного самоуправления. В администрации Прионежского района позицию прокуратуры не поддержали. Напротив, в администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения указали, что часть спорных земельных участков, которые не входили в состав лесфонда, расположены в рекреационной зоне, где запрещено любое капитальное строительство. К тому же доступ к этой территории пролегает через лесфонд. Природоохранная прокуратура расширила свои исковые требования и предложила суду признать право собственности отсутствующим по всем спорным участкам, а не только в той их части, которая накладывается на земли лесфонда.

Из Минэкономразвития, добавила Миронова, пришел ответ, что выделенные семье Горбачевых субсидии на строительство турбазы отозваны, так как проект не реализован:

«То есть реализация проекта на данной территории осуществляться не будет».

Представитель Горбачева сообщил, что в министерстве окончательного решения по судьбе турбазы не приняли, так как там ждут судебного решения. Судя по реакции самого Вячеслава Горбачева, он не собирается отказываться от идеи строительства турбазы в районе села Шелтозера и готов возобновить проект, как только завершится судебный спор.

В суде присутствовала представитель Шелтозерского лесничества. По ее словам, до прошлого года в лесничестве думали, что выкупленная Горбачевым земля относилась к лесному фонду.

«У нас не было никаких сведений о том, что участок не принадлежит лесному фонду. Вообще никаких. От слова совсем»,

- сказала она.

Лариса Овсова приняла решение обязать представителей Росреестра и Роскадастра явиться в суд и дать пояснения, каким образом спорная территория была изъята из земель лесфонда.

Следующее судебное заседание перенесено на 23 апреля. Возможно, пояснения специалистов Росреестра и Роскадаства приоткроют механизм перехода земель лесфонда в частную собственность.