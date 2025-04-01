Россиянам озвучили, что убивает их молодость

Несколько факторов негативно влияют на организм и приближают старость. Это дефицит белка, гликация, недосып, фотостарение и хроническое воспаление, считает врач Екатерина Ширшова.

При гликации повреждают ткани, процесс запускается из-за избытка сахара и быстрых углеводов. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение сложным углеводам и при этом ограничивать сладости, пишет «Газета.Ru».

Из-за нехватки белка уменьшается количество мышечной массы, кости теряют плотность и нарушается выработка коллагена.

Нарушение сна тоже плохо сказывается на организме, повышается уровень стресса, воспаления, ухудшается иммунная система. Оптимально спать не менее 7 часов. Хроническое воспаление может быть связано с недостатком омега-3 жирных кислот. Для защиты кожи от ультрафиолета необходимо наносить солнцезащитный крем.