В поликлинике Петрозаводска открыли кабинет стоматолога для детей

В поликлинике №4 в Петрозаводске заработал стоматологический кабинет для детей. Еще один обещают открыть в поликлинике №1. Об этом сегодня сообщил руководитель карельского минздрава Михаил Охлопков.

Плановую помощь маленьким пациентам оказывают врач и гигиенист. В кабинете выполнен ремонт, стоит новое оборудование, дентальный рентген-аппарат с визиографом. Врач может смотреть снимки в цифровом виде у себя на компьютере.

В поликлинику отправляют специалисты Республиканского стоматологического центра. Они записывают на первичный прием.