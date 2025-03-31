Публикуем календарь стрижки волос на апрель 2025 года

Лунный календарь стрижки волос на апрель 2025 года подскажет, когда идти в парикмахерскую, чтобы прическа приносила радость и успех.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 апреля. Стричь волосы не рекомендуется, так как это может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

2 апреля. Стрижка подарит вам удачу и богатство.

3 апреля. Не стригитесь — можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

4 апреля. Визит к парикмахеру привлечет в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

5 апреля. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

6 апреля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

7 апреля. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

8 апреля. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

9 апреля. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

10 апреля. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

11 апреля. После стрижки вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

12 апреля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

13 апреля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

14 апреля. Не стригитесь — привлечете болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.

15 апреля. Визит к парикмахеру может привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

16 апреля. После стрижки волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

17 апреля. Новая прическа привлечет бедность в материальный и духовный мир.

18 апреля. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее

19 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

20 апреля. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

21 апреля. Стрижка привлечет болезни и несчастья

22 апреля. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

23 апреля. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

24 апреля. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

25 апреля. Посетив парикмахера, вы начнете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

26 апреля. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

27 апреля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

28 апреля. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты

29 апреля. Новая прическа может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

30 апреля. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.