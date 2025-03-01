Публикуем календарь стрижки волос на март 2025 года
Лунный календарь стрижки волос на март 2025 года поможет выбрать лучшие дни для визита к парикмахеру. Это обязательно принесет вам счастье и избавит от серьезных неприятностей.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 марта. Стрижка может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
2 марта. Стричь волосы не рекомендуется, так как это может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
3 марта. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.
4 марта. Не стригитесь — можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
5 марта. Стрижка привлечет в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
6 марта. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.
7 марта. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
8 марта. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
9 марта. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
10 марта. День не подходит для посещения парикмахерской ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.
11 марта. С новой стрижкой вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
12 марта. После визита к парикмахеру вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.
13 марта. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
14 марта. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
15 марта. Не стригитесь — привлечете болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.
16 марта. Посещение парикмахерской может привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
17 марта. После стрижки волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
18 марта. Новая прическа привлечет бедность в материальный и духовный мир.
19 марта. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.
20 марта. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
21 марта. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.
22 марта. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
23 марта. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
24 марта. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
25 марта. Подстригитесь, и ваша жизнь наполнится приятными событиями, а хорошее настроение долго не вас не покинет.
26 марта. После стрижки вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
27 марта. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
28 марта. Новая прическа сделает ваши волосы пышными, сильными и магически привлекательными.
29 марта. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
30 марта. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты. // Фото: piqsels.com