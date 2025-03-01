Публикуем календарь стрижки волос на март 2025 года

Лунный календарь стрижки волос на март 2025 года поможет выбрать лучшие дни для визита к парикмахеру. Это обязательно принесет вам счастье и избавит от серьезных неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 марта. Стрижка может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

2 марта. Стричь волосы не рекомендуется, так как это может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

3 марта. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

4 марта. Не стригитесь — можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

5 марта. Стрижка привлечет в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

6 марта. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.

7 марта. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

8 марта. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

9 марта. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

10 марта. День не подходит для посещения парикмахерской ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

11 марта. С новой стрижкой вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

12 марта. После визита к парикмахеру вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

13 марта. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

14 марта. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

15 марта. Не стригитесь — привлечете болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.

16 марта. Посещение парикмахерской может привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

17 марта. После стрижки волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

18 марта. Новая прическа привлечет бедность в материальный и духовный мир.

19 марта. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.

20 марта. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

21 марта. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

22 марта. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

23 марта. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

24 марта. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

25 марта. Подстригитесь, и ваша жизнь наполнится приятными событиями, а хорошее настроение долго не вас не покинет.

26 марта. После стрижки вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

27 марта. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

28 марта. Новая прическа сделает ваши волосы пышными, сильными и магически привлекательными.

29 марта. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

30 марта. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты. // Фото: piqsels.com