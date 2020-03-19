19 марта 2020, 15:05
Происшествия

Обыски проходят у заместителя мэра Петрозаводска Евгения Перова

По предположению СМИ, визит следователей в администрацию столицы Карелии может быть связан с делом Матвеева

В кабинете председателя комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгения Перова проходят обыски. Об этом сообщает ИА «Республика».

В мэрии карельской столицы и в МВД по РК эту информацию не комментируют.  

Как предполагают СМИ, обыски в кабинете у заместителя мэра могут быть связаны с делом задержанного по подозрению во взяточничестве депутата Петросовета Валерия Матвеева.

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Валерий Матвеев