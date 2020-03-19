Обыски проходят у заместителя мэра Петрозаводска Евгения Перова

В кабинете председателя комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгения Перова проходят обыски. Об этом сообщает ИА «Республика».

В мэрии карельской столицы и в МВД по РК эту информацию не комментируют.

Как предполагают СМИ, обыски в кабинете у заместителя мэра могут быть связаны с делом задержанного по подозрению во взяточничестве депутата Петросовета Валерия Матвеева.